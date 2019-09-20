В Раде сегодня презентуют проект госбюджета на 2020 год

На заседании Верховной Рады в пятницу, 20 сентября, будет представлен проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом говорится в повестке дня Рады.

Представлять госбюджет на 2020 год будет министр финансов Оксана Маркарова.

Кроме того, депутаты сегодня будут голосовать за внесение в повестку дня сессии законопроект о Государственном бюро расследований.

Сообщается, что депутаты также будут голосовать за включение повестку дня пленарного заседания законопроект о внесении изменений в закон об применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в период, законопроект о материальной ответственности военнослужащих и других лиц, законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР Разумков анонсировал, что презентация бюджета-2020 состоится в Раде уже в эту пятницу.

Отметим, что текст закона появился на сайте Рады в понедельник, 16 сентября.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату на 550 гривен, а также заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне.

Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар.