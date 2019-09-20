У Раді сьогодні презентують проект держбюджету на 2020 рік

На засіданні Верховної Ради в п'ятницю, 20 вересня, буде презентовано проект закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Про це йдеться у порядку денному Ради.

Представляти держбюджет на 2020 рік буде міністр фінансів Оксана Маркарова.

Крім того, парламентарі сьогодні будуть голосувати за внесення до порядку денної сесії законопроект про Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що депутати також будуть голосувати за включення порядку денного пленарного засідання законопроект про внесення змін до закону про застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період, законопроект про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб, законопроект про верифікацію та моніторинг державних виплат.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Разумков анонсував, що презентація бюджету-2020 відбудеться в Раді вже в цю п'ятницю.

Відзначимо, що текст закону з'явився на сайті Ради в понеділок, 16 вересня.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2020 рік пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату на 550 гривень, а також закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки і оборони.

Крім того, в проекті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.