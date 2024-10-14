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В Раді розблокували підписання законопроєкту про підвищення податків

Україна, Понеділок 14 жовтня 2024 15:11
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В Раді розблокували підписання законопроєкту про підвищення податків Фото: Закон про підвищення податків розблокували в Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту про підвищення податків. Депутати відхилили всі 13 блокуючих постанов.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням його публікацію в Telegram.

"Відповідно далі законопроект 11416-д спочатку підпише спікер, ну а потім і президент. Я думаю це буде в найближчі дні", - написав він.

Железняк додав, що закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, "тому це як мінімум завтра-післязавтра".

Закон про підвищення податків

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт т № 11416-д. Згідно з документом, окремі податки потрібно буде сплатити "заднім числом".

Головним ресурсом буде збільшення податку з доходів громадян. Зокрема, військовий збір збільшується з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень у 2024 році та 107,7 млрд гривень 2025 році.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

Крім того, закон встановлює військовий збір у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи. Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.

Законом також підвищується податок на прибуток банків за 2024 рік з 25% до 50% та вводяться додаткі збори в різних сферах.

Детальніше про підвищення податків читайте в матеріалі РБК-Україна "Рада рекордно підвищила податки: за що тепер платитиме кожен українець".

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