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В Україні збільшаться податки, але військовий збір зросте не для всіх: що відомо

Київ, Четвер 10 жовтня 2024 11:01
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В Україні збільшаться податки, але військовий збір зросте не для всіх: що відомо Фото: Рада підтримала підвищення податків в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна Рада України прийняла історичний законопроект про збільшення податків. Він передбачає підвищення військового збору, але не для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №11416д підтримали в цілому 247 народних депутатів.

В Україні збільшаться податки, але військовий збір зросте не для всіх: що відомо

t.me/yzheleznyak

Під час розгляду законопроекту у другому читанні Верховна Рада проголосувала за декілька правок. Зокрема, парламент підтримав правку, яка залишає для військовослужбовців військовий збір на рівні 1,5%.

Для всіх інших військовий збір зросте з 1,5% до 5%.

Підвищення податків для українців

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада схвалила проект змін до Податкового кодексу в першому читанні. Профільний комітет парламенту підтримав законопроект до другого читання 4 жовтня.

Законопроект передбачає підвищення військового збору для громадян та встановлення військового збору для ФОП. Також запроваджуються авансові платежі з податку на прибуток для АЗС.

Крім того, будуть встановлені ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50%.

Частина норм з ухваленого Верховною Радою законопроекта набере чинності з 1 жовтня заднім числом.

Детальніше про те, що буде з податками та за що будуть платити українці - у матеріалі РБК-Україна.

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