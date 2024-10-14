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В Раде разблокировали подписание законопроекта о повышении налогов

Украина, Понедельник 14 октября 2024 15:11
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В Раде разблокировали подписание законопроекта о повышении налогов Фото: Закон о повышении налогов разблокирован в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта о повышении налогов. Депутаты отклонили все 13 блокирующих постановлений.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"Соответственно, далее законопроект 11416-д сначала подпишет спикер, ну а потом и президент. Я думаю это будет в ближайшие дни", - написал он.

Железняк добавил, что закон вступает в силу со следующего дня после опубликования, "поэтому это как минимум завтра-послезавтра".

Закон о повышении налогов

Напомним, Верховная Рада 10 октября одобрила законопроект т №11416-д . Согласно документу, отдельные налоги нужно будет уплатить "задним числом".

Главным ресурсом станет увеличение налога с доходов граждан. В частности, военный сбор увеличивается с 1,5 до 5%. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен в 2024 году и 107,7 млрд гривен в 2025 году.

Также предусмотрено установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц). Бюджет получит 1,7 млрд гривен в 2024 году и 7,8 млрд гривен в 2025 году.

Кроме того, закон устанавливает военный сбор в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы. Это даст в 2025 году 6,8 млрд гривен.

Законом также повышается налог на прибыль банков за 2024 год с 25% до 50% и вводятся дополнительные сборы в различных сферах.

Подробнее о повышении налогов читайте в материале РБК-Украина "Рада рекордно повысила налоги: за что теперь будет платить каждый украинец".

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