Раде рекомендуют возобновить выплаты ФОПам на время карантина

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде принять законопроект о выплатах ФОПам на время карантина. Речь идет о президентском проекте закона №5300.
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко отметила, что в конце 2020 года уже предоставлялась аналогичная государственная поддержка гражданам Украины и физическим лицам-предприятиям, которой воспользовалось более 480 тысяч человек. Они подавали заявку через единый портал государственных услуг "Дия".
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить в повестку дня оба законопроекта и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом законопроект №5300 с учетом предложений комитета. Альтернативный законопроект №5300-1 комитет рекомендует отклонить", - указано в сообщении.
Напомним, в 2020 году в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.
Так, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта заявил, что местные власти должны помочь бизнесу "красной зоны".
А уже 24 марта на сайте парламента появился законопроект главы государства о карантинных выплатах ФОПам №5300.