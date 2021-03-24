Выплаты ФОПам за карантин: кто и когда получит помощь

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о помощи бизнесу при локдауне. Текст закона уже опубликован на сайте Рады.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон предлагает обеспечить за счет средств государственного и местных бюджетов выплаты помощи застрахованным лицам, которые теряют часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Помощь этим лицам будут предоставлять в случае, если страхователь соответствующего застрахованного лица будет находиться на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование на территории административно-территориальной единицы, в пределах которой ввели дополнительные карантинные мероприятия из-за коронавируса.

В каком случае помощь застрахованным лицам не предоставляется

Могут отказать наемным работникам, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, который не насчитал ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, а именно:

четвертого квартала 2020 года, если карантин усилили в феврале - апреле 2021;

первого квартала 2021, если карантин усилили в мае - июле 2021;

второго квартала 2021, если карантин усилили в августе - октябре 2021;

третьего квартала 2021, если карантин усилили в ноябре - декабре 2021 года.

Также могут отказать наемным работникам:

работающим у предпринимателя, основной вид экономической деятельности которого на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, не относился к Перечню видов экономической деятельности;

работающим у предпринимателя по совместительству;

средняя заработная плата которых превышает тридцать тысяч гривен в месяц. При этом для исчисления средней заработной платы учитываются все три месяца последнего отчетного квартала, предшествующего представлению обращения.

Не могут претендовать на выплаты ФОПы, которые являются застрахованными лицами:

государственная регистрация которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, составляет менее трех месяцев;

которые за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев;

основной вид экономической деятельности которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, не относился к Перечню видов экономической деятельности;

которые являются наемными работниками и ФОП одновременно;

предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в соответствующем регионе вводится усиление карантина, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, прекращена.

Когда можно получить выплаты

Течение срока для получения помощи в связи с усилением карантина, введенным в феврале - марте 2021 года, начинается через десять дней со дня вступления в силу данного закона.

Застрахованное лицо имеет право обратиться с заявлением о выплате пособия в течение 30 дней со дня введения усиленного карантина.

Согласно документу, перечисление средств для выплаты помощи из государственного бюджета осуществляет Пенсионный фонд по спискам, предоставленными Министерством цифровой трансформации в пределах сумм, поступивших от главного распорядителя соответствующей бюджетной программы. Выплата должна быть не позднее следующего операционного дня после их поступления.