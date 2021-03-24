ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выплаты ФОПам за карантин: кто и когда получит помощь

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 14:26
Выплаты ФОПам за карантин: кто и когда получит помощь Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о помощи бизнесу при локдауне. Текст закона уже опубликован на сайте Рады.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон предлагает обеспечить за счет средств государственного и местных бюджетов выплаты помощи застрахованным лицам, которые теряют часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Помощь этим лицам будут предоставлять в случае, если страхователь соответствующего застрахованного лица будет находиться на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование на территории административно-территориальной единицы, в пределах которой ввели дополнительные карантинные мероприятия из-за коронавируса.

В каком случае помощь застрахованным лицам не предоставляется

Могут отказать наемным работникам, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, который не насчитал ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, а именно:

  • четвертого квартала 2020 года, если карантин усилили в феврале - апреле 2021;
  • первого квартала 2021, если карантин усилили в мае - июле 2021;
  • второго квартала 2021, если карантин усилили в августе - октябре 2021;
  • третьего квартала 2021, если карантин усилили в ноябре - декабре 2021 года.

Также могут отказать наемным работникам:

  • работающим у предпринимателя, основной вид экономической деятельности которого на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, не относился к Перечню видов экономической деятельности;
  • работающим у предпринимателя по совместительству;
  • средняя заработная плата которых превышает тридцать тысяч гривен в месяц. При этом для исчисления средней заработной платы учитываются все три месяца последнего отчетного квартала, предшествующего представлению обращения.

Не могут претендовать на выплаты ФОПы, которые являются застрахованными лицами:

  • государственная регистрация которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, составляет менее трех месяцев;
  • которые за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев;
  • основной вид экономической деятельности которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, не относился к Перечню видов экономической деятельности;
  • которые являются наемными работниками и ФОП одновременно;
  • предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в соответствующем регионе вводится усиление карантина, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, прекращена.

Когда можно получить выплаты

Течение срока для получения помощи в связи с усилением карантина, введенным в феврале - марте 2021 года, начинается через десять дней со дня вступления в силу данного закона.

Застрахованное лицо имеет право обратиться с заявлением о выплате пособия в течение 30 дней со дня введения усиленного карантина.

Согласно документу, перечисление средств для выплаты помощи из государственного бюджета осуществляет Пенсионный фонд по спискам, предоставленными Министерством цифровой трансформации в пределах сумм, поступивших от главного распорядителя соответствующей бюджетной программы. Выплата должна быть не позднее следующего операционного дня после их поступления.

Напомним, сегодня стало известно, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект о помощи бизнесу при локдауне. Но сначала текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский заявлял, что местные власти должны помочь бизнесу "красной зоны".

Также сообщалось, что Кабмин планирует возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Владимир Зеленский предприниматели выплаты Карантин
NEWS
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет