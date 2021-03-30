Раді рекомендують відновити виплати ФОПам на час карантину

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді прийняти законопроект про виплати ФОПам на час карантину. Йдеться про президентський проект закону №5300.

Заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко зазначила, що у кінці 2020 року вже надавалася аналогічна державна підтримка громадянам України та фізичним особам-підприємствам, якою скористалося понад 480 тисяч осіб. Вони подавали заявку через єдиний портал державних послуг "Дія".

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді включити до порядку денного обидва законопроекти та за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому законопроект №5300 з урахуванням пропозицій комітету. Альтернативний законопроект №5300-1 комітет рекомендує відхилити", - вказано у повідомленні.