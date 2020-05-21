Раде рекомендуют уполномочить Кабмин назначать директора Фонда соцстрахования

Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде принять законопроект №2275, которым предусматривается, что назначать директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования будет Кабинет министров. Документ рекомендуется принять во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, документом предлагается предусмотреть, что назначать и увольнять директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования будет Кабмин по представлению министра социальной политики. Директор будет назначать трех заместителей по согласованию с главой Минсоцполитики.

Предлагается также распространить действие ЗУ "О предотвращении коррупции" на членов правлений фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, руководителей и работников исполнительных дирекций этих фондов, рабочих органов исполнительных дирекций и их обособленных подразделений, обязав их подавать декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Проектом предусматривается дополнить терминологический аппарат закона определением содержания термина "медицинское заключение" и того, что электронный реестр листков нетрудоспособности создается как составная часть реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №2275 во втором чтении и в целом", - указано в сообщении.

Напомним, в декабре парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2275, за него проголосовали 250 нардепов.

Как писало РБК-Украина, 20 ноября прошлого года Фонд соцстраха сообщил о прекращении перечисления средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Тогда в Минсоцполитики связали прекращение выплат с восстановлением в должности исполнительного директора фонда Евгения Баженкова.