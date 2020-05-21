Раді рекомендують уповноважити Кабмін призначати директора Фонду соцстрахування

Комітет парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект №2275, яким передбачається, що призначати директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування буде Кабінет міністрів. Документ рекомендується ухвалити у другому читанні

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, документом пропонується передбачити, що призначати і звільняти директора виконавчої дирекції Фонду соцстрахування буде Кабмін за поданням міністра соціальної політики. Директор призначатиме трьох заступників за погодженням з головою Мінсоцполітики.

Пропонується також поширити дію ЗУ "Про запобігання корупції" на членів правлінь фондів загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, керівників та працівників виконавчих дирекцій цих фондів, робочих органів виконавчих дирекцій та їх відокремлених підрозділів, зобов’язавши їх подавати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проектом передбачається доповнити термінологічний апарат закону визначенням змісту терміну "медичний висновок" та того, що електронний реєстр листків непрацездатності створюється як складова частина реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №2275 у другому читанні і в цілому", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в грудні парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №2275, за нього проголосували 250 нардепів.

Як писало РБК-Україна, 20 листопада минулого року Фонд соцстраху повідомив про припинення перерахування коштів для виплати лікарняних і допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам. Тоді в Мінсоцполітики зв'язали припинення виплат з поновленням на посаді виконавчого директора фонду Євгена Баженкова.