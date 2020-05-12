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В Раде рассмотрят закон о праве Кабмина назначать директора Фонда соцстрахования

Новости » Политика     12.05.2020 - 14:54
В Раде рассмотрят закон о праве Кабмина назначать директора Фонда соцстрахования
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект комитет рассмотрит во втором чтении

Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрит во втором чтении законопроект №2275, которым предусматривается, что назначать директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины будет Кабинет министров. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте парламента.

Заседание комитета состоится 14 мая.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: подготовка ко второму чтению... проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования (р.№2275, второе чтение)", - сказано в сообщении.

Так, документом предлагается предусмотреть, что назначать и увольнять директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования будет Кабмин по представлению министра социальной политики. Директор будет назначать трех заместителей по согласованию с главой Минсоцполитики.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2275, за него проголосовали 250 нардепов.

Напомним, 20 ноября Фонд соцстраха сообщил о прекращении перечисления средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Тогда в Минсоцполитики связали прекращение выплат с возобновлением на должности исполнительного директора фонда Евгения Баженкова.

При этом 21 ноября в Фонде заявили, что возобновляют выплаты больничных и декретных. Соответствующие документы были подписаны возобновленным руководителем Фонда Баженковым.

Теги Новости Украины Верховная РадаКабинет Министров Украиныфонд соцстраха
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