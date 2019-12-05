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Рада хочет поручить Кабмину назначать директора Фонда соцстрахования

Новости » Политика     05.12.2019 - 15:15
Рада хочет поручить Кабмину назначать директора Фонда соцстрахования
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Принятие соответствующего законопроекта за основу поддержали 250 парламентариев

Парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2275, которым предусматривается, что назначать директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины будет Кабинет министров. Проект закона поддержали 250 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Законом предлагается предусмотреть, что назначать и увольнять директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования будет Кабмин по представлению министра социальной политики. Директор будет назначать трех заместителей по согласованию с главой Минсоцполитики.

В документе планируется закрепить, что в состав правления Фонда входят десять представителей государства и по четыре представителя от застрахованных лиц и работодателей, которые выполняют свои обязанности на общественных началах. На данный же момент - в состав правления ведомства входят по семь представителей государства, застрахованных лиц и работодателей, которые выполняют свои обязанности на общественных началах.

Также проект предлагает внести изменения в закон "О предотвращении коррупции" по поводу распространения действия этого закона на членов правлений и должностных лиц исполнительных дирекций фондов социального страхования, а также установить обязанности представления ими деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, 20 ноября Фонд соцстраха сообщил о прекращении перечисления средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Тогда в Минсоцполитики связали прекращение выплат с возобновлением на должности исполнительного директора фонда Евгения Баженкова.

При этом 21 ноября в Фонде заявили, что возобновляют выплаты больничных и декретных. Соответствующие документы были подписаны возобновленным руководителем Фонда Баженковым.

Как писало РБК-Украина, сегодня на внеочередном заседании правления Фонда избрали нового главу правления Фонда. Новым главой правления стал заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

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