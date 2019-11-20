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Фонд соцстрахования приостановил выплату больничных и декретных

Новости » Общество     20.11.2019 - 14:40
Фонд соцстрахования приостановил выплату больничных и декретных
Иллюстративное фото (УНИАН)

Выплаты приостановили с 20 ноября

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) приостановил перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ФССУ в Twitter.

Как сообщается, выплаты были приостановлены с сегодняшнего дня.

"20.11.2019 Фондом социальногого страхования Украины приостановлено перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению и будет восстановлено после внесений изменений в бюджет Фонда соцстрахования на 2019 год.

На сегодня в ФССУ подали на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд гривен, что превышает смету по этому направлению на 1,038 млрд грн.

Напомним, в феврале 2018 года Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда социального страхования.

Кроме того, в октябре 2017 года комитет парламента по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Министерству социальной политики провести аудиторскую проверку Фонда социального страхования.

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