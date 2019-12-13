Раде рекомендуют ратифицировать соглашение о создании бюро немецких GIZ и KfW

Комитет Верховной рады по интеграции Украины с Европейским союзом рекомендует Верховной раде одобрить законопроект №0012 "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Федеративной республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ҐмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW)". Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Так, соответствующее соглашение было подписано 1 ноября 2018 года.

"В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проект закона… о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Федеративной республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ҐмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW) (№0012)", - отмечается в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров внес в Раду соответствующий проект закона.

Напомним, в октябре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил соглашение о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

Добавим также, летом прошлого года комитет парламента 8 созыва по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления подписал меморандум о сотрудничестве с проектом Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) "Реформа управления на востоке Украины II".