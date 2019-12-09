Раде предлагают ратифицировать соглашение о создании бюро немецких GIZ и KfW

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соглашением предусматривается создание местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества и Кредитного учреждения для восстановления

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде одобрить законопроект №0012 "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Федеративной республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ҐмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW)". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующее соглашение было подписано 1 ноября 2018 года.

Принятие соответствующего закона позволит обеспечить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения. Принятие документа не нуждается в финансировании из государственного или местного бюджетов.

Напомним, в октябре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил соглашение о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

Как писало РБК-Украина ранее, летом прошлого года комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления подписал меморандум о сотрудничестве с проектом Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) "Реформа управления на востоке Украины II".