ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде предлагают ратифицировать соглашение о создании бюро немецких GIZ и KfW

Новости » Политика     09.12.2019 - 13:56
Раде предлагают ратифицировать соглашение о создании бюро немецких GIZ и KfW
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соглашением предусматривается создание местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества и Кредитного учреждения для восстановления

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде одобрить законопроект №0012 "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Федеративной республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ҐмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW)". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующее соглашение было подписано 1 ноября 2018 года.

Принятие соответствующего закона позволит обеспечить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения. Принятие документа не нуждается в финансировании из государственного или местного бюджетов.

Напомним, в октябре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил соглашение о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

Как писало РБК-Украина ранее, летом прошлого года комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления подписал меморандум о сотрудничестве с проектом Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) "Реформа управления на востоке Украины II".

Комитет Рады рассмотрит закон о рынке земли на этой неделе Комитет ВР поддерживает закон о неналогообложении зарплат украинцев, моложе 27 лет
Новости Украины ГерманияратификацияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь