Комитет ВР подписал меморандум с проектом Немецкого общества международного сотрудничества

Меморандум создает условия для сотрудничества между комитетом и проектом, которые будут направлены на развитие системы предоставления админуслуг

Комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления подписал меморандум о сотрудничестве с проектом Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) "Реформа управления на востоке Украины II". Об этом сообщает информационное управление Верховной рады.

Так, меморандум создает условия для сотрудничества между комитетом и проектом, которые будут направлены на развитие системы предоставления административных услуг на основе децентрализации, согласования общих позиций по созданию и развитию центров предоставления админуслуг, развитие межмуниципального сотрудничества, создание условий для укрепления способности органов местного самоуправления предоставлять качественные услуги.

Согласно условиям меморандума, комитет обязуется рассматривать на своих заседаниях проекты законодательных актов, направленных на реформирование системы предоставления админуслуг и сотрудничества территориальных общин, обеспечивать создание рабочих групп по выработке и профессионального обсуждения законопроектов, а также обсуждение между должностными лицами органов госвласти и органов местного самоуправления и экспертной средой актуальных вопросов развития системы предоставления админуслуг и сотрудничества территориальных общин.

Проект в свою очередь организует и способствует участию должностных лиц органов местного самоуправления и отраслевых экспертов в заседаниях рабочих групп по выработке и обсуждению проектов законодательных актов, направленных на реформирование системы предоставления админуслуг и сотрудничества территориальных общин, предоставляет для органов местного самоуправления практические рекомендации и консультации по вопросам применения нового законодательства на практике, распространяет лучшие практики и способствует формированию профессиональной среды в указанных сферах.

Напомним, ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем отчете высоко оценила темпы внедрения реформы децентрализации в Украине.