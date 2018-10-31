ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Кабмин одобрил соглашение о создании местных бюро немецких GIZ и KfW

Новости » Финансы    31.10.2018 - 15:09
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

В Украине появится бюро Немецкого общества международного сотрудничества

Кабинет министров Украины одобрил соглашение о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, сегодняшнее распоряжение создаст правовые основания для подписания соглашения (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Германии о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW). Предполагается, что открытие местных бюро будет способствовать развитию отношений с Германией.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее стало известно, что Германия готова выделить Украине 40 млн евро на энергетическую модернизацию. Средства планируют направить на программы для снижения выбросов парниковых газов, а также на развитие энергосберегающих технологий.

Кроме того, в сентябре сообщалось, что Германия может выделить средства на первый автобан в Украине. Предполагается, что автобан появится на востоке Украины. По предварительным договоренностям, дорога будет соединять Мариуполь и Запорожье.

Часть автопарка "Нафтогаза" передали военным Правительство согласовало привлечение 150 млн долларов для УЗ
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГермания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь