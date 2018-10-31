Кабмин одобрил соглашение о создании местных бюро немецких GIZ и KfW

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

В Украине появится бюро Немецкого общества международного сотрудничества

Кабинет министров Украины одобрил соглашение о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, сегодняшнее распоряжение создаст правовые основания для подписания соглашения (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Германии о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW). Предполагается, что открытие местных бюро будет способствовать развитию отношений с Германией.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее стало известно, что Германия готова выделить Украине 40 млн евро на энергетическую модернизацию. Средства планируют направить на программы для снижения выбросов парниковых газов, а также на развитие энергосберегающих технологий.

Кроме того, в сентябре сообщалось, что Германия может выделить средства на первый автобан в Украине. Предполагается, что автобан появится на востоке Украины. По предварительным договоренностям, дорога будет соединять Мариуполь и Запорожье.