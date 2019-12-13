Раді рекомендують ратифікувати угоду про створення бюро німецьких GIZ та KfW

Комітет Верховної ради з інтеграції України з Європейським союзом рекомендує Верховній раді схвалити законопроект №0012 "Про ратифікацію угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Федеративної республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW)". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, відповідну угоду було підписано 1 листопада 2018 року.

"У ході засідання члени комітету розглянули і підтримали проект закону... про ратифікацію угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Федеративної республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW) (№0012)", - наголошується у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів вніс у Раду відповідний проект закону.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Кабінет міністрів України схвалив угоду про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW).

Додамо також, влітку минулого року комітет парламенту 8 скликання з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підписав меморандум про співпрацю з проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) "Реформа управління на сході України II".