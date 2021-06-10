Раде рекомендуют принять закон Зеленского о коренных народах в целом

"Только что комитет рассмотрел сегодня профильный. И кстати рекомендовал за основу и в целом принять", - сообщила парламентарий.

Отметим, что главным по разработке этого закона является комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Прежде всего документ устанавливает понятие "коренной народ Украины" - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.