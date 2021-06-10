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Раді рекомендують схвалити закон Зеленського про корінні народи в цілому

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують схвалити в цілому законопроект №5506 президента Володимира Зеленського про корінні народи. Таке рішення сьогодні ухвалив профільний комітет.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Тільки-тільки комітет розглянув сьогодні профільний. І до речі рекомендував за основу і в цілому ухвалити", - повідомила парламентар.

Зазначимо, що головним з опрацювання цього закону є комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Насамперед документ встановлює поняття "корінний народ України" - це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострову, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Нагадаємо, раніше комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект президента Володимира Зеленського про корінні народи.

Як писало РБК-Україна, документ з'явився на сайті парламенту наприкінці травня.

Так, у День пам'яті жертв депортації кримських татар глава держави заявив, що внесе до Ради законопроект про визнання кримських татар корінним народом. Того ж дня законопроект було зареєстровано в парламенті.

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Новини України Володимир ЗеленськийВерховна РадаЄвгенія Кравчук