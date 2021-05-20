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Появился текст президентского закона о коренных народах: что предлагает Зеленский

Новина українською →
Украина, Четверг 20 мая 2021 16:08
Появился текст президентского закона о коренных народах: что предлагает Зеленский Фото: появился текст закона о коренных народах Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На сайте парламента появился текст законопроекта №5506 о коренных народах Украины. Этот документ в Верховную раду во вторник, 18 мая, внес президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Прежде всего, предложенный главой государства законопроект устанавливает понятие "Коренной народ Украины" - это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

"Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки",- говорится в документе.

Законопроект запрещает отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины.

Согласно документу, коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

Кроме того, документ предусматривает предоставление коренным народам права на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.

"Государство гарантирует возможность изучения языков коренных народов Украины", - отмечается в законопроекте.

Кроме того, проект закона Зеленского предоставляет представителям коренных народов право представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций, а также в международных переговорах, касающихся прав коренных народов.

Напомним, в День памяти жертв депортации крымских татар глава государства заявил, что внесет в Раду законопроект о признании крымских татар коренным народом. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте, но текста не было.

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