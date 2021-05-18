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Зеленский подал в парламент как неотложный законопроект о коренных народах 

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Киев, Вторник 18 мая 2021 18:46
Зеленский подал в парламент как неотложный законопроект о коренных народах  Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины" (№ 5506).

Об этом сообщается на сайте президента.

Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов.

Зеленский в своем обращении ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа отметил, что утвержденная им в марте этого года стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя определяет как приоритет восстановления и обеспечения прав крымских татар как коренного народа.

"И сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты", - сказал глава государства.

Зеленский также выразил убеждение, что Крым обязательно вернется в Украину.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработало проект концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на период до 2032 года. Это один из шагов деоккупации Крыма, отмечали в ведомстве.

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