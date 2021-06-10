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Комитет Рады поддерживает закон Зеленского о коренных народах

Новина українською →
Украина, Четверг 10 июня 2021 10:49
Комитет Рады поддерживает закон Зеленского о коренных народах Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект президента Владимира Зеленского о коренных народах. Речь идет о проекте №5506.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет рекомендует принять за основу и в целом законопроект о коренных народах Украины, №5506", - сказано в сообщении.

Отметим, что главным по разработке этого закона является комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Прежде всего документ устанавливает понятие "коренной народ Украины" - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Определяется, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Законопроект запрещает отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины.

Как писало РБК-Украина, документ появился на сайте парламента в конце мая.

Напомним, в День памяти жертв депортации крымских татар глава государства заявил, что внесет в Раду законопроект о признании крымских татар коренным народом. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.

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