Раде рекомендуют принять закон о верификации пенсий и субсидий

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат, в частности пенсий и государственных субсидий. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В сообщении указано, что с целью доработки законопроекта ко второму чтению в комитете создали рабочую группу, в состав которой вошли представители центральных органов исполнительной власти, стороны социального диалога от профсоюзов и работодателей и члены комитета.

"По результатам проведенного обсуждения члены комитета приняли решение одобрить текст сравнительной таблицы к законопроекту с предложениями и поправками народных депутатов для его рассмотрения во втором чтении и рекомендовали Верховной раде указанный законопроект принять во втором чтении и в целом", - сообщили в Раде.

Напомним, 20 сентября народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, за проект проголосовали 254 парламентария.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР принять этот закон за основу.

Добавим также, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено повышение пенсий на 8%.