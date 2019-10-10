Раді рекомендують прийняти закон про верифікацію пенсій та субсидій

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект №1231 про верифікацію та моніторинг державних виплат, зокрема пенсій та державних субсидій. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У повідомленні вказано, що з метою доопрацювання законопроекту до другого читання у комітеті створили робочу групу, до складу якої увійшли представники центральних органів виконавчої влади, сторони соціального діалогу від профспілок та роботодавців й члени комітету.

"За результатами проведеного обговорення члени комітету прийняли рішення схвалити текст порівняльної таблиці до законопроекту з пропозиціями і поправками народних депутатів для його розгляду в другому читанні та рекомендували Верховній раді зазначений законопроект прийняти у другому читанні та в цілому", - поінформували в Раді.

Нагадаємо, 20 вересня народні депутати підтримали за основу в першому читанні законопроект №1231 про верифікації пенсій та інших державних виплат, за проект проголосували 254 парламентарія.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР прийняти цей закон за основу.

Додамо також, у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачене підвищення пенсій на 8%.