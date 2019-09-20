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Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий за основу

Новости » Политика    20.09.2019 - 13:20
Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий за основу
Иллюстративное фото (facebook.com gazetazhizn)

Также предлагается предусмотреть верификацию льгот, субсидий, стипендий

Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовали 254 парламентария.

Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий за основу

Законопроектом, в частности, предлагается ввести верификацию государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

"Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных", - отмечается в пояснительной записке.

Также нардепы рассмотрели и альтернативный законопроект №1231-1, который предлагал проведение превентивной и текущей верификации государственных выплат исключительно при наличии добровольного письменного согласия на ее проведение. При этом, пенсии и стипендии (кроме социальных стипендий) предлагали не включать в государственные выплаты, подлежащие верификации.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР принять этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено повышение пенсий на 8%.

Отметим, минимальная пенсия в Украине выросла на 9% и в 2018 году - до 1497 грн.

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