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Комитет рекомендует Раде принять закон о верификации пенсий

Новости » Политика    17.09.2019 - 12:45
Комитет рекомендует Раде принять закон о верификации пенсий
Иллюстративное фото (shkvarki.org)

Также предлагается предусмотреть верификацию льгот, субсидий, стипендий

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о верификации пенсий и других государственных выплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

В частности, заседание комитета состоялось 13 сентября. Нардепы рассмотрели законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат №1231 и альтернативный к нему №1231-1.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести верификацию государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Так, верификация государственных выплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

"Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных", - указано в сообщении.

Следует отметить, что альтернативный законопроект №1231-1 предлагает проведение превентивной и текущей верификации государственных выплат исключительно при наличии добровольного письменного согласия на ее проведение. При этом, пенсии и стипендии (кроме социальных стипендий) не будут включаться в государственные выплаты, подлежащие верификации.

"По результатам проведенного обсуждения члены комитета поддержали и рекомендовали парламенту принять законопроект №1231 за основу", - проинформировали в ВР.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено повышение пенсий на 8%.

Как писало РБК-Украина ранее, минимальная пенсия в Украине выросла на 9% и в 2018 году - до 1497 грн. Однако инфляция составила 9,8% (декабрь к декабрю).

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