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Раде рекомендуют принять закон по поводу планирования использования земель

Новости » Политика     21.11.2019 - 17:23
Раде рекомендуют принять закон по поводу планирования использования земель
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ рекомендуется принять в рамках децентрализации для упорядочения земельных отношений в ОТО

Комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №2280 по поводу планирования использования земель. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, целью документа является урегулирование вопросов установления границ общин; комплексного пространственного планирования территорий общин, что отменяет необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству; нормирование вопросов, связанных с ее утверждением; нормирование формирования электронной картографической основы для планирования территории; обеспечение реальной связи программ социально-экономического развития с документацией по пространственному планированию, а также создание прозрачного и неконфликтного механизма учета общественных и частных интересов через прозрачные общественные обсуждения.

Проектом вводится возможность составления схем территориального планирования территории общины как инструмента комплексного управления в области использования земель общины, установления их назначения, зонирования территории и определения направлений ее сбалансированного развития.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в пределах территории ОТО, привлекать инвесторов, удовлетворять земельные потребности своих граждан и т.д.", - считают авторы проекта.

На прошлой неделе глава правительства Алексей Гончарук настаивал, что парламент должен принять ряд законопроектов, регулирующих вопросы функционирования открытого рынка земли, среди которых и проект закона №2280.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 13 ноября в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. За это проголосовали 240 нардепов.

В частности, нардепы приняли за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Документ зарегистрирован под №2178-10.

Отметим также, глава государства Владимир Зеленский поблагодарил за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли. По его словам, депутаты таким образом "отменили экономическое рабство".

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