Раді рекомендують схвалити закон щодо планування використання земель

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ рекомендується схвалити у рамках децентралізації для впорядкування земельних відносин в ОТГ

Комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №2280 щодо планування використання земель. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, метою документу є врегулювання питань встановлення меж громад; комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою; унормування питань, пов’язаних із її затвердженням; нормування формування електронної картографічної основи для планування території; забезпечення реального зв’язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування, а також створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.

Проектом запроваджується можливість складання схем просторового планування території громади як інструменту комплексного управління у галузі використання земель громади, встановлення їх призначення, зонування території та визначення напрямів її збалансованого розвитку.

"Прийняття законопроекту дозволить забезпечити ефективне використання та охорону всіх земель у межах території ОТГ, залучати інвесторів, задовольняти земельні потреби своїх громадян тощо", - вважають автори проекту.

Нагадаємо, минулого тижня глава уряду Олексій Гончарук наполягав, що парламент має прийняти ряд законопроектів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі, серед який і проект закону №2280.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада 13 листопада у першому читанні підтримала законопроект про ринок землі. За це проголосували 240 нардепів.

Зокрема, нардепи прийняли за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Документ зареєстровано за № 2178-10.

Зазначимо також, глава держави Володимир Зеленський подякував за прийняття в першому читанні законопроекту про відкриття ринку землі. За його словами, депутати таким чином "скасували економічне рабство".