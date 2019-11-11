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Гончарук просит Раду принять ряд земельных законопроектов

Новости » Политика     11.11.2019 - 11:48
Гончарук просит Раду принять ряд земельных законопроектов
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Рада должна принять несколько законов до отмены моратория на продажу земли

Верховная рада Украины на этой пленарной недели должна принять ряд законопроектов, которые регулируют вопросы функционирования открытого рынка земли. Об этом на согласительном совете заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, кроме закона об отмене моратория и внедрения рынка земли, в Раде есть еще четыре законопроекта.

"Это дерегуляция в земельных отношениях (№ 2194), система прозрачных электронных аукционов по правам на землю (№ 2195). Также является важным законопроект 0858, он регулирует определенные отношения по противодействию рейдерству в земельных вопросах. № 2370 - важный проект, который позволит нам в Украине создать современную информационную систему для работы с геопространственными данными. То есть со слоями информации о земле, лесах и недрах", - добавил он.

Кроме того, он призвал принять законопроект №2280 о планировании использования земель в рамках децентрализации упорядочения земельных отношений в общинах.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что иностранцы получат право покупать землю в Украине через четыре года. По его словам, отмена моратория на продажу земель предоставит возможность ликвидировать схемы "серого рынка".

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