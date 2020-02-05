Раде рекомендуют принять закон "О медиа"

Комитет по вопросам свободы слова рекомендовал Верховной раде Украины принять за основу законопроект №2693 "О медиа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Кроме того, отмечается, что комитет отклонил альтернативный законопроект №2693-1.

"По итогам обсуждения Комитет по вопросам свободы слова поддержал решение главного Комитета рекомендовать Верховной раде Украины принять проект закона "О сми" (№2693) в первом чтении, а альтернативный - отклонить", - говорится в сообщении.

Председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию и один из авторов основного законопроекта Татьяна Цыба отметила, что закон "О медиа" является системным законом.

"Это системный закон, и он давно актуален, поскольку регулирует вопросы, которые до сих пор не были урегулированы, например онлайн и интернет медиа. В том числе, он расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей. Также законопроект связывает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытия всех конечных бенефициаров", - отметила она.

Она добавила, что два законопроекта почти на две трети совпадают и рассматривается возможность "после первого чтения интегрировать в единый законопроект все лучшее, что есть в альтернативном".

Цыба также подчеркнула, что "нет противоречий между медиарынком, людьми которые работают в информационном пространстве, и Комитетом, относительно законопроекта продолжается конструктивная работа".

Представители Национального союза журналистов Украины, Национальной ассоциации украинских медиа, Института массовой информации, Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, других организаций и журналисты высказали ряд замечаний комитета.

Широкая дискуссия развернулась вокруг применения санкций к медиа и определение критериев для их назначения, расширение полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Представители журналистских объединений высказывали предостережения относительно возможных угроз свободе слова и цензуры в случае принятия законопроекта.

Большинство представителей СМИ в своих выступлениях предлагали отправить данные проекты закона на доработку, поскольку, после принятия в первом чтении, к проекту не возможно будет внести структурные изменения, которых он, по мнению журналистов, нуждается.

Напомним, 27 декабря прошлого года в ВР зарегистрировали законопроект "О медиа" №2693. В новом законе о медиа планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупировать украинские территории.

Добавим также, Минкульт презентовал основные пункты нового законопроекта относительно урегулирования деятельности СМИ в Украине. В частности, законопроектом предлагается появление омбудсмена по вопросам информации, запрет на владение или финансирования медиа гражданами/компаниями РФ, регистрация медиа и ответственность.