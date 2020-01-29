Закон "О медиа" определяет два типа регулирования СМИ, - комитет Рады

Фото: Александр Ткаченко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В комитете заверили, что Нацрада не сможет просто так лишить лицензии

Законопроект №2693 "О медиа" определяет два типа регулирования средств массовой информации. Об этом заявил глав комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в ходе общественного обсуждения законопроекта №2693, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, один из типов - обязательное лицензирование.

"Законом предусматривается два типа регулирования. Это обязательное лицензирование, которое касается аудиовизуальных медиа в том случае, если речь идет об ограниченном радиочастотном ресурсе. Во всех остальных случаях предусмотрена регистрация, которая касается онлайн-медиа, которая касается цифровых платформ и т.д.", - заявил Ткаченко.

Глава комитета заверил, Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания не сможет просто так лишить лицензии какое-либо СМИ.

"Законом мы определяем статус Национальной рады и полномочия ее значительно расширяем. Теперь Нацрада сможет регулировать не только телевидение и радио, но и другие медиа. Она не сможет просто так кого-то лишить лицензии. На это предусмотрена четкая процедура", - сказал нардеп.

Парламентарий добавил, что сейчас медиасфера регулируется 5 или 6 законами, принятыми в основном в середине 90-х годов. По его мнению, подходы, которые были раньше, сейчас уже не актуальны.

"Какие субъекты будет регулировать этот закон? Это аудиовизуальные медиа, субъекты в сфере печатных медиа, онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, платформы общего доступа к информации, поставщики электронных коммуникационных услуг", - отметил он.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа (№2693) будут дорабатывать с журналистами. Он отметил, что в законе есть вещи, которые требуют дополнительных консультаций.

Как писало РБК-Украина ранее, 27 декабря в Раде зарегистрировали законопроект "О медиа" №2693. В новом законе о СМИ планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупировать украинские территории.

Добавим также, Министерство культуры представило основные пункты нового законопроекта по урегулированию деятельности СМИ в Украине. В частности, законопроектом предлагается появление омбудсмена по вопросам информации, запрет на владение или финансирования медиа гражданами / компаниями РФ, регистрация СМИ и ответственность.