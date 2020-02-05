Раді рекомендують ухвалити закон "Про медіа"

Комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній раді України прийняти за основу законопроект №2693 "Про медіа". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради.

Крім того, зазначається, що комітет відхилив альтернативний законопроект №2693-1.

"За підсумками обговорення Комітет з питань свободи слова підтримав рішення головного Комітету рекомендувати Верховній раді України прийняти проект закону "Про медіа" (№2693) у першому читанні за основу, а альтернативний - відхилити", - йдеться в повідомленні.

Голова підкомітету з питань права громадян на інформацію й одна з авторів основного законопроєкту Тетяна Циба зазначила, що закон "Про медіа" є системним законом.

"Це системний закон і він давно на часі, оскільки регулює питання, які досі не були врегульовані, наприклад онлайн і інтернет медіа. В тому числі, він розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, надаючи можливість більше впливати на інформаційну політику держави й карати порушників. Також законопроєкт розв'язує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів", - зазначила вона.

Вона додала, що два законопроєкти майже на дві третини збігаються і розглядається можливість "після першого читання інтегрувати в єдиний законопроєкт все найкраще, що є в альтернативному".

Циба також підкреслила, що "немає протиріч між медіаринком, людьми які працюють в інформаційному просторі, і Комітетом, щодо законопроєкту там триває конструктивна робота".

Представники Національної спілки журналістів України, Національної асоціації українських медіа, Інституту масової інформації, Асоціації правовласників і постачальників контенту, інших організацій та журналісти висловили комітету ряд зауважень.

Широка дискусія розгорнулася навколо застосування санкцій до медіа і визначення критеріїв для їх призначення, розширення повноважень Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Представники журналістських об’єднань висловлювали застереження щодо можливих загроз свободі слова і цензури у разі ухвалення законопроєкту.

Більшість представників ЗМІ у своїх виступах пропонували відправити дані проєкти закону на доопрацювання, оскільки, після ухвалення у першому читанні, до проєкту не можливо буде внести структурні зміни, яких він, на думку журналістів, потребує.

Нагадаємо, 27 грудня минулого року у ВР зареєстрували законопроект "Про медіа" №2693. У новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом військової агресії Російської Федерації проти України. Велика частина норм так званого закону про дезінформацію буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деокупувати українські території.

Додамо також, Мінкульт презентував основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Зокрема, законопроектом пропонується поява омбудсмена з питань інформації, заборона на володіння або фінансування медіа громадянами/компаніями РФ, реєстрація медіа та відповідальність.