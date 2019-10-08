Раде рекомендуют принять закон об аудиторах безопасности автодорог

Комитет парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект об аудиторах безопасности автомобильных дорог. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета рассмотрели законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" на заседании 8 октября.

Законопроектом, в частности, предлагается предусмотреть введение аудита безопасности автодорог (на стадии их проектирования) и проверки безопасности автомобильных дорог (при эксплуатации); определить органы государственной власти, осуществляющие госуправление в области безопасности автомобильных дорог, и их полномочия; ввести понятие управления безопасностью автомобильных дорог и установить требования к подготовке и проверке компетенции лиц, осуществляющих аудит и проверку безопасности автодорог.

Указано, что к проекту поступило 49 предложений, 9 из которых учтены полностью, 34 - учтены редакционно, остальные же предлагается отклонить.

"Народные депутаты во время обсуждения внесли ряд предложений к проекту и по результатам голосования приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №1061 во втором чтении и в целом", - отмечается в сообщении.

Напомним, 12 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог", которым предлагается ввести аудит безопасности автомобильных дорог. За документ проголосовали 248 нардепов.

Как писало РБК-Украина, ВР также приняла за основу в первом чтении законопроект №1041, предусматривающий отмену годового планирования дорожных работ.

Кроме того, в конце сентября вступил в силу закон, предусматривающий увеличение штрафов за разрушение дорог перегруженным транспортом.