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Вступил в силу закон о штрафах за разрушение дорог

Новости » Политика    25.09.2019 - 07:33
Вступил в силу закон о штрафах за разрушение дорог
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Во вторник закон о штрафах за разрушение дорог был опубликован в "Голосе Украины"

Законопроект №1047, предусматривающий штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом, вступил в силу в среду, 25 сентября. Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Так, документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Законом устанавливается, что:

  • за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, во вторник закон опубликовали в издании "Голос Украины".

Так, в понедельник проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский, а 17 сентября данный закон передали на подпись Зеленскому. До этого проект закона одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Так, 11 сентября Верховная рада Украины приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Изначально нардепы одобрили документ за основу 323-мя голосами. Однако потом его приняли в целом, это поддержал 331 парламентарий.

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