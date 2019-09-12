ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине могут появиться аудиторы безопасности автодорог

Новости » Политика    12.09.2019 - 16:29
В Украине могут появиться аудиторы безопасности автодорог
Иллюстративное фото (atn.ua)

Рада планирует ввести аудит безопасности автодорог

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог", которым предлагается ввести аудит безопасности автомобильных дорог. За документ проголосовали 248 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ дополняет закон "Об автомобильных дорогах" новой статьей по аудиту безопасности автомобильных дорог.

Проектом предусматривается, что аудит безопасности автомобильных дорог - это независимая, системная, техническая и детальная оценка влияния проектных решений на безопасность автомобильных дорог, который осуществляется:

  • на всех стадиях проектирования, предусмотренных действующим законодательством в соответствии с классом последствий объекта аудита безопасности автомобильных дорог;
  • на стадии строительства (нового строительства, реконструкции, ремонта) автомобильных дорог;
  • на стадии ввода в эксплуатацию автомобильной дороги.

Аудит безопасности автомобильных дорог в Украине может быть добровольным или обязательным.

Планируется, что такой аудит является обязательным на международных и национальных автомобильных дорогах.

Заказчиками аудита безопасности автомобильных дорог являются балансодержатели автомобильных дорог. Также заказчиками аудита могут быть другие юридические и/или физические лица, которые намерены заказать такой аудит за счет собственных средств или других источников, не запрещенных законодательством.

Кроме того, определяется, что аудитор безопасности автомобильных дорог - это физическое лицо, которое прошло специальное обучение, получило сертификат на право проведения аудита безопасности автомобильных дорог и включено в реестр аудиторов безопасности автомобильных дорог.

Напомним, Рада за основу в первом чтении приняла законопроект №1041, который предусматривает отмену годичного планирования дорожных работ.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент одобрил закон для предотвращения разрушения дорог. Предусматривается, что штрафы за нарушения автомобильного законодательства будут включены в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины, который создан в составе специального фонда государственного бюджета.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 сентября Рада установила штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом.

Рада хочет отменить годичное планирование дорожных работ Рада приняла закон для предотвращения разрушения дорог
Новости Украины дорогиВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь