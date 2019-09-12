В Украине могут появиться аудиторы безопасности автодорог

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Рада планирует ввести аудит безопасности автодорог

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог", которым предлагается ввести аудит безопасности автомобильных дорог. За документ проголосовали 248 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ дополняет закон "Об автомобильных дорогах" новой статьей по аудиту безопасности автомобильных дорог.

Проектом предусматривается, что аудит безопасности автомобильных дорог - это независимая, системная, техническая и детальная оценка влияния проектных решений на безопасность автомобильных дорог, который осуществляется:

на всех стадиях проектирования, предусмотренных действующим законодательством в соответствии с классом последствий объекта аудита безопасности автомобильных дорог;

на стадии строительства (нового строительства, реконструкции, ремонта) автомобильных дорог;

на стадии ввода в эксплуатацию автомобильной дороги.

Аудит безопасности автомобильных дорог в Украине может быть добровольным или обязательным.

Планируется, что такой аудит является обязательным на международных и национальных автомобильных дорогах.

Заказчиками аудита безопасности автомобильных дорог являются балансодержатели автомобильных дорог. Также заказчиками аудита могут быть другие юридические и/или физические лица, которые намерены заказать такой аудит за счет собственных средств или других источников, не запрещенных законодательством.

Кроме того, определяется, что аудитор безопасности автомобильных дорог - это физическое лицо, которое прошло специальное обучение, получило сертификат на право проведения аудита безопасности автомобильных дорог и включено в реестр аудиторов безопасности автомобильных дорог.

Напомним, Рада за основу в первом чтении приняла законопроект №1041, который предусматривает отмену годичного планирования дорожных работ.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент одобрил закон для предотвращения разрушения дорог. Предусматривается, что штрафы за нарушения автомобильного законодательства будут включены в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины, который создан в составе специального фонда государственного бюджета.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 сентября Рада установила штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом.