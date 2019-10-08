Раді рекомендують ухвалити закон про аудиторів безпеки автодоріг

Комітет парламенту з питань транспорту та інфраструктури рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект щодо аудиторів безпеки автомобільних доріг. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету розглянули законопроект №1061 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг" на засіданні 8 жовтня.

Законопроектом, зокрема, пропонується передбачити запровадження аудиту безпеки автодоріг (на стадії їх проектування) і перевірки безпеки автомобільних доріг (під час експлуатації); визначити органи державної влади, які здійснюють держуправління у сфері безпеки автомобільних доріг, та їх повноваження; ввести поняття управління безпекою автомобільних доріг та встановити вимоги до підготовки та перевірки компетенції осіб, що здійснюють аудит та перевірку безпеки автодоріг.

Вказано, що до проекту надійшло 49 пропозицій, 9 з яких враховано повністю, 34 - враховано редакційно, решту ж пропонується відхилити.

"Народні депутати під час обговорення внесли ряд пропозицій до проекту і за результатами голосування ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №1061 у другому читанні та в цілому", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 12 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1061 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг", яким пропонується ввести аудит безпеки автомобільних доріг. За документ проголосували 248 нардепів.

Як писало РБК-Україна, ВР також схвалила за основу в першому читанні законопроект №1041, який передбачає скасування річного планування дорожніх робіт.

Крім того, у кінці вересня набув чинності закон, який передбачає збільшення штрафів за руйнування доріг перевантаженим транспортом.