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Раде рекомендуют позволить нацгвардейцам проводить досмотр граждан

Новости » Политика     09.04.2020 - 17:33
Раде рекомендуют позволить нацгвардейцам проводить досмотр граждан
Фото: Нацгвардия (kmu.gov.ua)

Правоохранительный комитет рекомендует ВР принять соответствующий законопроект за основу

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде предоставить Национальной гвардии право проводить личный досмотр, досмотр вещей украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета на своем заседании рассмотрели законопроект №3105 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании правовых основ деятельности Нацгвардии.

"Проектом предусматривается внести изменения в некоторые законодательные акты в части усиления правоохранительных функций Национальной гвардии, а именно по составлению протоколов об административных правонарушениях, предоставлению права проводить личный досмотр, досмотр вещей", - указано в сообщении.

Отмечается, что члены комитета отметили его актуальность, поддержали принятие за основу и предлагали уменьшить срок подготовки ко второму чтению.

Напомним, Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут соблюдать ограничения из-за коронавируса.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР принять законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина.

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