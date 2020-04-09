Раді рекомендують дозволити нацгвардійцям проводити огляд громадян

Фото: Нацгвардія (kmu.gov.ua)

Правоохоронний комітет рекомендує ВР схвалити відповідний законопроект за основу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді надати Національній гвардії право проводити особистий огляд, огляд речей українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Члени комітету на своєму засіданні розглянули законопроект №3105 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Нацгвардії.

"Проектом передбачається внести зміни до деяких законодавчих актів у частині посилення правоохоронних функцій Національної гвардії, а саме щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права проводити особистий огляд, огляд речей", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що члени комітету відзначили його актуальність, підтримали прийняття за основу та пропонували зменшити термін підготовки до другого читання.

Нагадаємо, Київська ОДА допустила продовження карантину до осені, якщо люди не будуть дотримуватися обмежень через коронавірус.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР прийняти законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу з приводу судового контролю на час карантину.