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Раде рекомендуют изменить УПК в части судебного контроля на время карантина

Новости » Политика     09.04.2020 - 17:11
Раде рекомендуют изменить УПК в части судебного контроля на время карантина
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект рекомендуется принять во втором чтении

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде принять законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что при доработке в законопроект было внесено 26 предложений, 19 из которых предложено отклонить, 5 учесть частично и 2 редакционно.

"Комитет по результатам рассмотрения принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.

Подчеркнем, данным законопроектом предусмотрено временно, на период карантина, установить особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства.

Напомним, 30 марта парламентарии приняли данный законопроект за основу, за документ проголосовали 275 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, закон для поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса вступил в силу.

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