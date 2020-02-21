Раде рекомендуют отклонить закон об основаниях отсутствия нардепа на заседании ВР

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины рекомендует парламенту отклонить законопроект о внесении изменений в Регламент по поводу оснований для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях или заседаниях комитетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета рассмотрели доработанный законопроект №2328. В комитете отметили, что согласно части второй статьи 78 Конституции Украины, пунктом 1 части первой статьи 3, пунктом 1 части первой статьи 25 закона "О предотвращении коррупции" нардепы не могут иметь другой представительский мандат, быть на государственной службе, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности).

"По результатам обсуждения было принято заключение и принято решение рекомендовать Верховной раде Украины... по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении отклонить его", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале декабря анонсировалось, что комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики рассмотрит на своем заседании законопроект №2328 о внесении изменений в Регламент Верховной рады по поводу оснований для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях или заседаниях комитетов.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября вступил в силу закон о лишении нардепов выплат за прогулы.

Добавим также, Конституционный суд Украины перешел к закрытому рассмотрению закона о лишении нардепов мандата за прогулы.