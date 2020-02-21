Раді рекомендують відхилити закон про підстави відсутності нардепа на засіданні ВР

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради України рекомендує парламенту відхилити законопроект про внесення змін до Регламенту щодо підстав для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях або засіданнях комітетів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету розглянули доопрацьований законопроект №2328. У комітеті зазначили, що згідно з частиною другою статті 78 Конституції України, пунктом 1 частини першої статті 3, пунктом 1 частини першої статті 25 ЗУ "Про запобігання корупції" нардепи не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності).

"За результатами обговорення було ухвалено висновок та прийнято рішення рекомендувати Верховній раді України… за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні відхилити його", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня анонсувалося, що комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики розгляне на своєму засіданні законопроект №2328 про внесення змін до Регламенту Верховної ради щодо підстав для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях або засіданнях комітетів.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці жовтня набув чинності закон про позбавлення нардепів виплат через прогули.

Додамо також, Конституційний суд України перейшов до закритого розгляду закону про позбавлення нардепів мандата за прогули.