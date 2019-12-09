ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет ВР рассмотрит закон об основаниях отсутствия нардепа на заседании Рады

Новости » Политика     09.12.2019 - 14:30
Комитет ВР рассмотрит закон об основаниях отсутствия нардепа на заседании Рады
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет решит, содержит ли проект закона коррупционные риски

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики рассмотрит на своем заседании законопроект №2328 о внесении изменений в Регламент Верховной рады об основаниях для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях или заседаниях комитетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов, опубликованную на сайте ВР.

Так, заседание комитета состоится в четверг, 12 декабря, в 14:30.

Проектом предлагается расширить перечень законных оснований отсутствия депутата на пленарном заседании. В частности, его планируется дополнить следующими обстоятельствами:

  • участие в работе национальных спортивных федераций, участие в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, спортивных соревнованиях - спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
  • участие в работе общественных организаций физкультурно-спортивной направленности;
  • участие в организации физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий как лица, которое инициировало и проводит физкультурно-оздоровительные или спортивные мероприятия и осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения этих мероприятий.

Напомним, в Верховной раде за три месяца работы девять народных депутатов пропустили 90% голосований, еще 96 депутатов участвовали в менее 50% голосований.

Как писало РБК-Украина, Конституционный суд Украины перешел к закрытому рассмотрению закона о лишении нардепов мандата за прогулы.

Добавим также, в конце октября вступил в силу закон о лишении нардепов выплат за прогулы.

Комитет Рады рассмотрит закон о рынке земли на этой неделе Комитет ВР поддерживает закон о неналогообложении зарплат украинцев, моложе 27 лет
Новости Украины нардеппрогульщикиВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь