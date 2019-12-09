Комитет ВР рассмотрит закон об основаниях отсутствия нардепа на заседании Рады

Комитет решит, содержит ли проект закона коррупционные риски
Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики рассмотрит на своем заседании законопроект №2328 о внесении изменений в Регламент Верховной рады об основаниях для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях или заседаниях комитетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов, опубликованную на сайте ВР.
Так, заседание комитета состоится в четверг, 12 декабря, в 14:30.
Проектом предлагается расширить перечень законных оснований отсутствия депутата на пленарном заседании. В частности, его планируется дополнить следующими обстоятельствами:
Напомним, в Верховной раде за три месяца работы девять народных депутатов пропустили 90% голосований, еще 96 депутатов участвовали в менее 50% голосований.
Как писало РБК-Украина, Конституционный суд Украины перешел к закрытому рассмотрению закона о лишении нардепов мандата за прогулы.
Добавим также, в конце октября вступил в силу закон о лишении нардепов выплат за прогулы.