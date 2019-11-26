КСУ перешел к закрытому рассмотрению закона о лишении нардепов мандата за прогулы

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Исследование материалов дела в открытой части завершилось

Во вторник, 26 ноября, Конституционный суд Украины перешел к закрытому рассмотрению дела по конституционному обращению Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) (регистр. №1027) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь КСУ Наталья Муха.

Она отметила, что 26 ноября дело было рассмотрено в открытой части в форме устного производства.

"Сегодня было рассмотрение дела. Исследование материалов дела в открытой части завершилось. КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела", - сообщила Муха.

Напомним, КСУ обратился к Венецианской комиссии о предоставлении заключения о конституционности законопроекта №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. Суд направил комиссии соответствующее письмо.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник, 26 ноября, КСУ рассматривал законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы.

В частности, глава государства зарегистрировал законопроект №1027 в Раде 29 августа. А 3 сентября парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство". За направление проголосовали 279 депутатов Рады.