Раде не рекомендуют обращаться к Кабмину по поводу временной защиты белорусов
Верховной раде не рекомендуют обращаться к Кабинету министров и Государственной миграционной службы по поводу временной защиты белорусов. ВР предлагают отклонить соответствующий проект постановления №4143.
Такое решение принял комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Участники заседания приняли решение рекомендовать отклонить проект постановления об обращении к Кабинету министров и Государственной миграционной службе Украины о предоставлении временной защиты гражданам республики Беларусь, которые массово вынуждены искать защиты в Украине в результате политических преследований в республике Беларусь", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность намерениями России "поглотить" Беларусь, как независимое государство.
Как писало РБК-Украина, ранее представитель Европейской комиссии Петер Стано осудил действия белорусских силовиков, которые проводят массовые обыски у журналистов и правозащитников. Он отметил, что таким образом белорусские власти нарушают свободу и закон.