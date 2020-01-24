В Раде разработали закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

В Верховной раде Украины подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он еще требует доработки. Об этом сообщил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук в своем Facebook.

Он отметил, что в пятницу состоялось заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии.

"Сегодня под председательством первого заместителя председателя Верховной рады Украины состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии, на котором обсуждался подготовленный проект Закона Украины "О всеукраинском референдуме", - указано в сообщении.

Стефанчук также отметил, что подготовленный участниками рабочей группы законопроект "О всеукраинском референдуме" не является окончательной редакцией, он еще требует существенной доработки.

"Во время его разработки уже было достигнуто соглашение между участниками группы по таким существенным и дискуссионным вопросам, как предмет референдума и участие всеукраинских общественных организаций в проведении референдума, а также терминологически приведены нормы законопроекта в соответствие с Избирательным кодексом Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, глава Рады Дмитрий Разумков рассказал о законах из пакета о народовластии. Он отметил, что в ближайшее время парламент будет получать первые законы из пакета о народовластии.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде рассказали, когда закон о референдуме появится в парламенте. Законопроект о референдуме будет внесен в парламент в начале следующей сессии.

Как сообщало РБК-Украина, Стефанчук рассчитывал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре. Он отмечал, что в Раде зарегистрировано около 8 проектов, касающихся народовластия и референдума.