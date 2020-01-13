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В Раде рассказали, когда закон о референдуме появится в парламенте

Новости » Политика     13.01.2020 - 13:00
В Раде рассказали, когда закон о референдуме появится в парламенте
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Стефанчук заявил, что рабочая группа наработала целую инфраструктуру законопроектов по народовластию

Законопроект о референдуме будет внесен в парламент в начале следующей сессии. Об этом заявил первый заместитель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рабочая группа наработала целую инфраструктуру законопроектов, касающихся народовластия.

"Распоряжение председателя Верховной рады о создании рабочей группы по проектам законов по вопросам народовластия. Вы знаете, что эта рабочая группа уже в рабочем формате собиралась 6 раз. Мы разработали целую инфраструктуру законопроектов, касающихся народовластия. Оно не решается законом о референдуме. Но он стал первым в нашей разработке. Я глубоко убежден, что в начале следующей сессии будет внесен в зал ВР", - заявил Стефанчук.

Он также отметил, что законопроект о референдуме будет внесен как первый из законов системы законодательства по народовластию.

"Почему нет перспектив голосования по предыдущим законопроектам. Потому что мы приняли Избирательный кодекс Украины, где абсолютно изменена структура для формирования избирательного процесса, а соответственно это процесс любого плебисцитного характера. Поэтому эти изменения должны быть адекватно отражены в новом законопроекте о референдуме. Никто откладывать это не будет, в начале следующей сессии закон о референдуме как первый из законов системы законодательства по народовластию будет внесен в Верховную раду", - добавил первый вице-спикер ВР.

"Кроме него, будет внесен целый ряд законопроектов: об электронных петициях, о законодательной народной инициативе, о вопросах, которые касаются наложения народного вето на принятые законы", - сказал Стефанчук.

Напомним, в ноябре глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что планируется принять пакет законов о референдуме и народном вето.

Как писало РБК-Украина ранее, Стефанчук рассчитывал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре. Он отмечал, что в Раде зарегистрировано около 8 проектов, которые касаются народовластия и референдума.

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Новости Украины референдумВерховная РадаРуслан Стефанчук
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