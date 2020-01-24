У Раді розробили закон про всеукраїнський референдум, - Стефанчук

У Верховній раді України підготували законопроект про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання. Про це повідомив перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук у своєму Facebook.

Він зазначив, що у п'ятницю відбулося чергове засідання робочої групи із розробки законопроектів з питань народовладдя та прямої демократії.

"Сьогодні під головуванням першого заступника голови Верховної Ради України відбулося чергове засідання робочої групи із розробки законопроектів з питань народовладдя та прямої демократії, на якому обговорювався підготовлений проект Закону України “Про всеукраїнський референдум", - вказано у повідомленні.

Стефанчук також зазначив, що підготовлений учасниками робочої групи законопроект “Про всеукраїнський референдум” не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання.

"Під час його розробки вже було досягнуто згоди між учасниками групи стосовно таких істотних і дискусійних питань, як предмет референдуму та участь всеукраїнських громадських організацій у проведенні референдуму, а також термінологічно приведено норми законопроекту у відповідність до Виборчого кодексу України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, глава Ради Дмитро Разумков розповів про закони з пакету про народовладдя. Він зазначив, що найближчим часом парламент буде отримувати перші закони з пакету про народовладдя.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раді розповіли, коли закон про референдум з'явиться в парламенті. Законопроект про референдум буде внесений до парламенту на початку наступної сесії.

Як повідомляло РБК-Україна, Стефанчук розраховував, що законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали в листопаді. Він відзначав, що в Раді зареєстровано близько 8 проектів, які стосуються народовладдя і референдуму.