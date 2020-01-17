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Разумков рассказал о законах из пакета о народовластии

Новости » Политика     17.01.2020 - 21:00
Разумков рассказал о законах из пакета о народовластии
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков заявил, что в ближайшее время Рада будет получать первые законы из пакета о народовластии

Глава Верховной рады (ВР) Дмитрий Разумков рассказал о законах из пакета о народовластии. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

По словам Разумкова, в ближайшее время Рада будет получать первые законы из пакета о народовластии.

"Это непростое направление работы. За него отвечает Стефанчук (представитель президента в ВР Руслан Стефанчук). Создана большая группа из специалистов в этом вопросе. В ближайшее время мы будем получать первые законы из пакета о народовластии. Это и закон о референдуме - общенациональном, местном референдуме", - сказал он.

Он добавил и о народном вето, а именно, о так называемом законе о "реколи" - отзывы народных депутатов, и не только народных депутатов.

"Здесь нужно подходить достаточно осторожно, чтобы сделать качественный закон, потому что от него будет многое зависеть", - заявил Разумков.

Напомним, в Раде рассказали, когда закон о референдуме появится в парламенте. Законопроект о референдуме будет внесен в парламент в начале следующей сессии.

Как сообщало РБК-Украина, Стефанчук рассчитывал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре. Он отмечал, что в Раде зарегистрировано около 8 проектов, которые касаются народовластия и референдума.

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