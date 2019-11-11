ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассказали, когда рассмотрят законопроекты о народовластии

Новости » Политика     11.11.2019 - 13:12
В Раде рассказали, когда рассмотрят законопроекты о народовластии
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина, Виталий Носач)

В целом в Раде около 8 законопроектов о народовластии

Законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ближайшие дни. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в целом в Раде около 8 проектов, которые касаются вопроса народовластия и проведения референдума.

"Мы активно работаем над завершением блока законов, касающихся народовластия. Вы знаете это было основное обещание президента Украины. Мы вышли где-то на 7-8 законопроектов, начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив и народного вето на законы и принятия решений... Я думаю, что в ближайшее время они будут внесены в зал", - заявил Стефанчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Рада примет закон о референдуме. По его словам, этот закон четко установит виды и механизмы референдума.

В свою очередь, Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал коррупционными два законопроекта о проведении референдума. В частности, речь идет о проект закона №2182 "О всеукраинском референдуме" и №1123 "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе".

Зеленский: в ближайшее время Рада примет закон о референдуме Зеленский: вопрос продажи земли иностранцам решится на референдуме
Новости Украины референдумВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь